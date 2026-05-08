Latina sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri per la cura della persona

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina hanno sequestrato oltre 13.000 prodotti destinati alla cura della persona, risultati non conformi agli standard di sicurezza. L'operazione è stata condotta a seguito di controlli in diversi punti vendita della zona, che hanno portato alla scoperta di articoli privi delle certificazioni previste dalla normativa vigente. I prodotti sono stati sequestrati e messi fuori commercio, mentre sono in corso ulteriori verifiche sulle eventuali responsabilità.

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A seguito del sequestro amministrativo dei prodotti irregolari, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla competente Autorità ed è stata elevata la prevista sanzione amministrativa fino a un importo massimo di circa 26.000 euro, di cui al decreto legislativo n. 2062005. La produzione e la commercializzazione di prodotti non sicuri, oltre a rappresentare un rischio per la salute dei consumatori, alterano le corrette dinamiche di mercato a danno delle regole di concorrenza. Contrastare tale fenomeno contribuisce a creare le condizioni per rafforzare la competitività delle aziende e degli operatori che, invece, operano nella piena legalità e che il Corpo si pone l’obiettivo di tutelare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Sequestrati 13mila prodotti per la cura della persona: erano pericolosi e non a normaMaxi sequestro di prodotti per la cura della persona da parte della guardia di finanza di Latina. Frosinone. Controlli della Gdf nelle zone “Scalo” e nel centro storico. Sequestrato hashish e denunciato uno spacciatore. Sequestrati prodotti cosmetici non sicuri in una barberia e prodotti alimentari destinati alla ristorazioneFROSINONE – Continua l’azione di controllo dei finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone che, questa volta, ha interessato il quartiere “Scalo”... Panoramica sull’argomento Latina, sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri per la cura della personaI prodotti risultati non conformi alle normative vigenti e, di conseguenza, potenzialmente pericolosi per la salute – tra cui forbicine, pinze/lime per unghie, glitter e decorazioni per onicotecnica – ... ilfaroonline.it Guardia di Finanza, sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri per la cura della personaOltre 13mila prodotti per la cura della persona, ritenuti non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel territo ... radioluna.it