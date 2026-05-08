Lariosoccorso dal Pontefice L’emozione dei volontari a Roma

Una delegazione di Lariosoccorso ha partecipato recentemente a un’udienza in piazza San Pietro, incontrando il Papa Leone XIV. L’evento si è svolto nella capitale italiana, coinvolgendo volontari che hanno vissuto un momento significante. La visita ha lasciato un ricordo forte tra i partecipanti, che hanno condiviso l’emozione dell’esperienza. La trasferta ha rappresentato un momento speciale nel percorso dei volontari, che hanno preso parte a un evento pubblico e religioso.

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Una trasferta nella capitale che rimarrà nella mente e nei cuori dei partecipanti. Nei giorni scorsi, una delegazione di Lariosoccorso ha vissuto un’esperienza indimenticabile partecipando all’udienza di Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Sono stati due giorni di emozioni intense. Il momento più atteso è arrivato quando la delegazione si è avvicinata al pontefice per porgergli il saluto e consegnargli alcuni doni e ricordi, tra cui una divisa dell’associazione: un gesto simbolico e concreto, per far sentire al Papa la presenza di chi ogni corre in aiuto del prossimo. Al centro della cerimonia, due protagoniste speciali: due ambulanze, una proveniente da Erba e una da Dongo, entrambe ricevute dalla benedizione di Leone XIV.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lariosoccorso dal Pontefice. L’emozione dei volontari a Roma Notizie correlate Papa Leone a Rimini, la Diocesi avvia il reclutamento dei volontari per la visita del PonteficeÈ ufficialmente partita la macchina organizzativa per la visita del Santo Padre Leone a Rimini, prevista per sabato 22 agosto 2026. Rubio a Roma per il disgelo. Giovedì sarà ricevuto dal Pontefice. Si lavora a un vertice con MeloniRoma, 3 maggio 2026 – Per la duplice missione del disgelo, dentro e fuori le mura leonine, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si affida... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lariosoccorso dal Pontefice. L’emozione dei volontari a Roma; Lariosoccorso e l’incontro con Papa Leone XIV; Papa Leone XIV riceve Lariosoccorso: incontro speciale in Vaticano. Lariosoccorso dal Pontefice. L’emozione dei volontari a RomaUna trasferta nella capitale che rimarrà nella mente e nei cuori dei partecipanti. Nei giorni scorsi, una delegazione di ... ilgiorno.it Lariosoccorso e l’incontro con Papa Leone XIVIn 50 da Erba e Dongo, con loro anche il presidente Croci, i sindaci e Fiorenzo Bongiasca. Leone si è fermato alcuni minuti con la delegazione, ha benedetto due ambulanze e firmato le divise ... laprovinciadicomo.it Papa Leone XIV riceve Lariosoccorso: incontro speciale in Vaticano https://www.erbanotizie.com/attualita/papa-leone-xiv-riceve-lariosoccorso-incontro-speciale-in-vaticano-212071/ - facebook.com facebook