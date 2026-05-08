L’arbitro Leonardo Leorsini stasera esordisce in serie B

Stasera, in serie B, debutta come arbitro Leonardo Leorsini. Fin da bambino, ha nutrito la passione per il calcio e ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo arbitrale. Dopo anni di studio e preparazione, questa sera mette piede nel massimo campionato di secondo livello italiano, segnando un traguardo importante nel suo percorso professionale.

TERNI - Il sogno di Leonardo Leorsini è stato sempre quello di fare l’arbitro. Perché il calcio gli è sempre piaciuto fin da piccolo. In campo, però, qualcuno dei suoi compagni di classe era decisamente più forte di lui. Ma la passione per il calcio c’è sempre stata. E allora perché non restare dentro quel rettangolo verde ma con un altro ruolo? Perché, in fondo, come dicono tutti, senza arbitro non si gioca. E, come c’è modo e modo di giocare, c’è anche modo e modo di arbitrare. L’attenzione all’alimentazione, alla preparazione atletica, allo studio delle squadre e la meticolosità nel riguardare le gare arbitrate. Sarà per questo che stasera, Leonardo Leorsini farà il suo esordio in serie B come IV ufficiale nella gara tra Virtus Entella e Carrarese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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