Durante una messa al Santuario di Pompei, il Papa ha pronunciato un appello per la pace, sottolineando che nessuna potenza terrena può salvare il mondo. Nell’omelia, ha affermato che solo la potenza divina e l’amore sono in grado di portare salvezza. La cerimonia ha attirato numerosi fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno ascoltato le sue parole in un momento di forte richiamo spirituale.

Pompei. Un forte appello alla pace, accolto dagli applausi di migliaia di fedeli. È questo il messaggio che Papa Leone ha lanciato da Pompei durante la celebrazione della messa nel Santuario mariano. Nel corso dell’omelia il Pontefice ha richiamato più volte il tema della pace, soffermandosi sul ruolo dell’amore e della fede in un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali. “Nessuna potenza terrestre salverà il mondo, ma solo la potenza divina, l’amore”, ha affermato Papa Leone nelle parole che hanno concluso la sua riflessione davanti alla folla raccolta nel piazzale del Santuario. Già in mattinata il Santo Padre aveva incontrato le opere di carità legate al Santuario di Pompei, ribadendo l’importanza della solidarietà e dell’aiuto verso i più fragili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - L’appello per la pace del Papa a Pompei: “Nessuna potenza terrena salverà il mondo”

Notizie correlate

Papa Leone lancia un nuovo appello: “Imploriamo la pace per il mondo intero”“Continuiamo il nostro cammino quaresimale in spirito di penitenza e di conversione, implorando la misericordia e la pace di Dio per noi e per il...

Leggi anche: Papa Leone, appello alla pace nel giorno di Pasqua: «Mondo ferito da guerre e soprusi»

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: WeCa. L’appello di Papa Leone per custodire la nostra umanità; Non siamo algoritmi: l’appello di Papa Leone per custodire la nostra umanità; Dal viaggio del Papa in Africa un appello al mondo: la pace è un cammino possibile; Da lassù mi guarda e mi protegge.

Non siamo algoritmi: l’appello di Papa Leone per custodire la nostra umanità«Non siamo algoritmi: l’appello di Papa Leone per custodire la nostra umanità» è il titolo del tutorial WeCa che sarà reso disponibile a partire dalla mattina di mercoledì 6 maggio 2026 sul sito www.w ... difesapopolo.it

Leone XIV in Angola: l’appello a guarire «la piaga della corruzione con la cultura della giustizia e della condivisione»Durante la messa a Kilamba Leone XIV invita gli angolani alla speranza ed esorta la Chiesa a «costruire spazi di fraternità e di pace, compiere gesti di compassione e solidarietà verso chi ha più biso ... famigliacristiana.it

“La pace nasce dentro il cuore. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono” Le parole di Papa Prevost durante l'omelia: https://fanpa.ge/OLm25 - facebook.com facebook

Il #Papa a #Pompei, campane a festa. Il giro in golfcar tra la folla x.com