L’appello di Silvano Fedi | Aiutatemi a salvare il mio archivio

Un uomo ha lanciato un appello chiedendo aiuto per salvare il suo archivio, che comprende circa centoventi scatoloni pieni di libri, documenti, fotografie, saggi e fumetti. Si tratta di un patrimonio accumulato nel corso di una vita, che ora cerca una nuova sistemazione. La richiesta mira a trovare una soluzione per preservare e riutilizzare questo materiale vario, che rappresenta un insieme di ricordi e conoscenze.

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Centoventi scatoloni, ovvero una quantità decisamente consistente, al cui interno sta custodito materiale vario, tutto "di carta" tra libri, documenti, fotografie, saggi, fumetti collezionati lungo tutta una vita che cercano una nuova collocazione e quindi anche una riscoperta e rinascita. Collezionista del caso è Silvano Fedi, classe 1960, nipote dell’omonimo partigiano pistoiese che negli ultimi giorni, dalla Fondazione Turati di Gavinana, dove si trova per cure temporanee, ha lanciato un appello che in sintesi suona un po’ così: c’è nessuno che abbia spazio per ospitare questa collezione ma che soprattutto voglia costruire un progetto di condivisione sottoforma di associazione? "In quelle scatole si trovano ricordi che vanno da quando avevo dodici anni – spiega lui –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’appello di Silvano Fedi: "Aiutatemi a salvare il mio archivio" Notizie correlate Travolto da una barca in Colombia, l'appello di Francesca per Andrea: “Aiutatemi a far rientrare mio fratello”Firenze, 28 febbraio 2026 – Era partito per la Colombia sognando una vacanza fra sport e mare. Furto di auto a Battipaglia, l'appello disperato della proprietaria: "Aiutatemi a ritrovarla"Ladri in azione a Battipaglia, ieri: è stata rubata un’Alfa Romeo Giulietta rossa, con cerchi neri, targata ES 386HA, con un graffio sul paraurti...