Lang pronto per il ritorno a Napoli Galatasaray rinuncia ai 30 milioni per il suo acquisto

Noa Lang si avvicina al trasferimento a Napoli dopo un periodo con il Galatasaray. La società turca ha deciso di rinunciare a un'offerta di 30 milioni di euro presentata da un club italiano. La trattativa sembra essere in fase avanzata e il giocatore si sta preparando a tornare in Italia per completare l’accordo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contratto o sulla data di ufficializzazione.

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