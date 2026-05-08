Nel dicembre del 1976, la scena musicale britannica si trovava di fronte a un evento che avrebbe segnato un punto di svolta: l’Anarchy Tour. Questo tour, promosso da band punk emergenti, portò sul palco un’energia immediata e ribelle, attirando un pubblico giovane desideroso di novità. Durante le tappe, si verificarono episodi di tensione con le forze dell’ordine e si assistette a manifestazioni di disordini tra il pubblico. L’evento rappresentò un momento di rottura con la musica tradizionale dell’epoca.

Era il dicembre del 1976 e la Gran Bretagna stava per essere scossa dalle fondamenta. Non da una guerra, non da una crisi parlamentare — anche se quella, di lì a poco, sarebbe arrivata — ma da una carovana di giovani incendiari che attraversava le Midlands e il nord dell’Inghilterra portando con sé qualcosa di mai visto prima: il punk rock nella sua forma più cruda, più violenta, più vera. Il tour che cambiò la storia del rock britannico. L’ Anarchy Tour — così venne chiamato, con quella parola che sapeva di manifesto politico e di molotov — mise insieme i Sex Pistols e i Clash, due band che stavano ridisegnando i confini di cosa potesse essere la musica popolare.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’Anarchy Tour del 1976: quando il punk britannico bruciò tutto sul proprio cammino

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