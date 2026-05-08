L’amata star del cinema fa coming out | Ora posso dirlo ad alta voce

L’attrice nota per i suoi ruoli sul grande schermo ha annunciato pubblicamente la propria sessualità, dicendo di poterlo fare ora ad alta voce. Dopo anni di voci di corridoio e relazioni terminate, ha scelto di condividere questa decisione in modo diretto. La sua comunicazione ha avuto luogo dopo un periodo di silenzio e di vita lontana da dichiarazioni ufficiali.

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Dopo anni di indiscrezioni, relazioni finite sotto i riflettori e un lungo percorso personale vissuto lontano dalle dichiarazioni pubbliche, Hayden Panettiere ha deciso di parlare apertamente della sua sessualità. L’attrice americana, diventata famosa grazie alle serie tv Heroes e Nashville, ha rivelato per la prima volta di essere bisessuale. La confessione arriva in occasione dell’uscita del suo libro di memorie This Is Me: A Reckoning, previsto per il 19 maggio. Nelle ultime ore, l’attrice ha approfondito il tema durante un’intervista concessa a US Weekly, spiegando di sentirsi finalmente pronta a condividere una parte importante della propria vita rimasta privata per molti anni.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - L’amata star del cinema fa coming out: “Ora posso dirlo ad alta voce” Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate “Ora posso dirlo, lei…”. Sanremo, dopo la vittoria Nicolò Filippucci svela tutto su Maria De FilippiLa vittoria di Nicolò Filippucci nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 ha acceso l’entusiasmo del pubblico, ma ha anche riaperto... Incipit: a Pescara un progetto di lettura ad alta voce diffusa, per celebrare la giornata mondiale del libroPer celebrare la giornata mondiale del libro 2026, che ricorre il 23 aprile, il Fla ha organizzato Incipit, un progetto di lettura ad alta voce... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il grande ritorno della borsa animalier: la tendenza primavera 2026 che conquista le star; Hayden Panettiere, l’amata star di Heroes fa coming out: Ora posso dirlo ad alta voce; Storia ed evoluzione della giacca da lavoro oggi capo glamour delle pedane di prêt-à-porter (amata dalle star); Tutti i film di Michele Morrone: dall'ultimo al migliore. Video Star. . Paternò: toccante momento commemorativo questa mattina nel parco Giovanni XXIII per ricordare la figura dell’avvocato Pippo Virgillito, persona perbene e amata da tutti, scomparso esattamente un anno fa - facebook.com facebook