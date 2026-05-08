L’amarezza dei non residenti | Io di Cattolica devo stare a casa

Alcuni tifosi di Cattolica e delle zone limitrofe si sono lamentati perché non possono assistere alle partite della serie, mentre i supporter di Rimini sono autorizzati a partecipare con modalità diverse. Queste persone hanno espresso la loro amarezza, sottolineando di dover restare a casa e di non poter vivere l’esperienza delle gare come i tifosi delle città vicine. La situazione ha suscitato reazioni tra i sostenitori locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Noi di Cattolica e città vicine che tifiamo Vuelle non possiamo venire a vedere la serie mentre i tifosi di Rimini sì, nelle modalità descritte. Mi spiegate la logica?". E’ il grido accorato di Marco Cardellini che lancia il suo dispiacere in rete sui social della Vuelle, sotto l’annuncio delle regole decise per garauno e garadue dalle varie questure. Si accoda Simone Matteucci, un altro ’cattolichino’ che scrive: "Mi ritrovo nella stessa situazione!". Le conclusioni le tira Nicolò Baiocchi: "Pensa che io sono residente in provincia di Rimini, quindi non posso vedere la Vuelle in casa, ma potrei tranquillamente andare a fare i miei comodi in tribuna a Rimini, senza senso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’amarezza dei non residenti: "Io, di Cattolica, devo stare a casa" Notizie correlate “Che faccio? Vado a rubare? Mi sento in colpa, ma devo stare al GFVip per i soldi, devo guadagnare per operare mio figlio in America”: lo rivela Paola CarusoIl ritorno di Paola Caruso sul piccolo schermo, questa volta come concorrente del Grande Fratello Vip, si trasforma presto in un racconto personale e... Leggi anche: L’amarezza di Vasseur: “Dobbiamo capire…Leclerc non è contento? Nemmeno io” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Denuncia CGIL. Alcuni dipendenti del comune non ci stanno: sminuito il lavoro; Marotta sull’inchiesta: C’è amarezza. Non esiste una lista di arbitri graditi o non graditi; Non mi lascio condizionare, sento vicina la presenza dello Stato: parla il sindaco Spinelli dopo la quinta intimidazione; Amarezza Santa Maria La Carità, Mr. Fiume: Delusione enorme, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Denuncia CGIL. Alcuni dipendenti del comune non ci stanno: sminuito il lavoroAlcuni dipendenti del comune di Cattolica non ci stanno alla fotografia scattata dalla FP CGIL sulla situazione dei lavoratori dell'ente (vedi notizia). Hanno deciso di scrivere una replica in cui esp ... msn.com Calcio Prima, Lorenzo Vagnini è il nuovo allenatore del Cattolica Leggi qui: https://altarimini.it/calcio-prima-lorenzo-vagini-e-il-nuovo-alelnatore-del-cattolica.php - facebook.com facebook