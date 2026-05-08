L’alleanza tra gli Stati Uniti e l’Italia si presenta come un rapporto non opzionale, secondo quanto spiegato da un esperto. Alcuni interpretano questa collaborazione come una risposta immediata alle tensioni sorte durante l’amministrazione precedente, che avevano coinvolto anche il Chiese e le relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La questione ha portato a un ripensamento delle strategie e delle alleanze tra le due nazioni, con attenzione rivolta alla stabilità delle relazioni internazionali.

Per alcuni è stata una missione d’emergenza per ricucire gli strappi aperti da Trump con Roma e con il Vaticano. Per altri, invece, la conferma di quanto gli Stati Uniti continuino a considerare l’Italia un partner imprescindibile nella competizione geopolitica globale. Per James Carafano, senior counselor to the president della Heritage Foundation, sentito da Formiche.net, la visita del segretario di Stato Marco Rubio a Roma rappresenta un mix di entrambi i fattori: nonostante le incomprensioni (e gli spiaceri) reciproci, la partnership tra i due Paesi è troppo importante per venir meno di fronte a piccoli ostacoli come questi. La visita è...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’alleanza Usa-Italia non è facoltativa. Carafano spiega perché

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