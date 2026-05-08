Laghetto dell’Eur balneabile ma non sarà una spiaggia | Ospiterà competizioni sportive

Il laghetto dell’Eur sarà aperto alla balneazione, ma non diventerà una spiaggia. La sua destinazione è esclusivamente quella di ospitare competizioni sportive e attività legate all’acqua. Chi sperava di poter nuotare nel laghetto come si fa in altri laghetti cittadini dovrà rinunciare. La decisione è stata comunicata senza indicazioni di eventuali cambiamenti o altre funzioni future per l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Chi pensava di poter andare a fare il bagno nel laghetto dell'Eur, come i milanesi all'Idroscalo, resterà deluso. Il bacino simbolo del quartiere dell'Esposizione Universale tra un anno sarà balneabile, ma non in modalità libera. Servirà per alzare il livello delle competizioni sportive.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Laghetto dell’Eur, l’obiettivo è renderlo balneabile entro il 2027Roma, 5 maggio 2026 – Il laghetto dell’Eur punta a diventare stabilmente balneabile entro la fine del 2027. Leggi anche: Eur, il laghetto cambia volto: acqua balneabile e gare internazionali entro il 2027 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eur, il laghetto diventa balneabile. Gare di nuoto e tuffi dal 2027; Il Laghetto dell’Eur diventa balneabile: i tempi e l’utilizzo; Laghetto dell’Eur, via ai lavori: balneabile entro il 2027; Il Laghetto dell’Eur diventerà balneabile entro il 2027. Il Laghetto dell’Eur diventa balneabile: i tempi e l’utilizzoL'Amministratore Delegato di Eur SpA, Claudio Carserà, ha fissato l'obiettivo: entro la fine del 2027 si prevede il ripristino permanente delle condizioni di balneabilità ... dire.it Il laghetto dell’Eur diventerà balneabile: ospiterà gare di nuoto e tuffi (grazie a un maxi intervento di bonifica)Roma punta a rendere il Laghetto dell’Eur balneabile entro il 2027 facendolo diventare uno spazio per competizioni sportive internazionali. greenme.it Domenica scorsa ho fatto un giro al laghetto del Ring Verde di #Marcianise - facebook.com facebook La provocazione di Trump anche sui social: nuota nel laghetto davanti all’obelisco di Washington x.com