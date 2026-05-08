L’accusa della famiglia Poggi ai carabinieri condizionati da contesti opachi La reazione alle intercettazioni su di loro e gli audio di Sempio

La famiglia Poggi ha contestato i carabinieri di Milano Moscova, accusandoli di aver operato sotto l’influenza di ambienti poco chiari e di aver mantenuto contatti sospetti con alcuni giornalisti. La disputa riguarda le intercettazioni e gli audio pubblicati nelle ultime settimane, che coinvolgono direttamente gli indagati e alcuni elementi dell’indagine. Le accuse si concentrano sulla presunta mancanza di trasparenza nelle modalità di svolgimento delle indagini e sui possibili condizionamenti esterni.

Dietro le indagini portate avanti dai carabinieri di Milano Moscova sul delitto di Garlasco ci sarebbero stati «gravi condizionamenti da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici». È l’attacco della famiglia Poggi contro gli inquirenti, dopo le intercettazioni e gli elementi emersi con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, oggi unico accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Intercettazioni a cui sono stati sottoposti anche i famigliari della vittima, che parlano di «continue aggressioni che si susseguono». Ora i Poggi hanno deciso di denunciare il proprio disappunto, finora taciuto «per rispetto istituzionale».🔗 Leggi su Open.online

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