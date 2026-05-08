A La Volta Buona si parla di matrimonio, divorzio e di tutto quello che sta nel mezzo, comprese le corna, argomento che nel mondo dello spettacolo non passa mai di moda. Caterina Balivo, nel pomeriggio dell’8 maggio, orchestra una puntata densa di ospiti che il matrimonio lo hanno vissuto, sopravvissuto o direttamente evitato, e qualcuno che invece si sta per sposare e non vede l’ora di raccontarlo. Non mancano le opinioni forti: su tutte quella di Guillermo Mariotto, che sul tradimento ha una visione tutta sua. Il tutto condito da una dose generosa di ironia, quella degli ospiti e quella della conduttrice. Le nostre pagelle. Storie di matrimonio, divorzio e tradimenti (8).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle dell’8 maggio: il matrimonio segreto di Mariotto (8), Jalisse, la naturalezza che ci piace (9)

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