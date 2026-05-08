La Villa Reale di Monza si prepara a ospitare la troupe del Cisa di Locarno, che utilizzerà la storica sede come set per le riprese di un progetto cinematografico. La trasformazione della villa in un set cinematografico coinvolge attori e tecnici provenienti da diverse regioni, e l’evento rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio architettonico locale nel settore audiovisivo. La produzione si svolgerà nelle prossime settimane, con limiti e regole da rispettare.

La Villa Reale di Monza apre le sue porte ai cineasti di domani e si trasforma, ancora una volta, in un palcoscenico internazionale. Tra saloni monumentali e corridoi carichi di storia è iniziata la collaborazione tra il Cisa di Locarno - il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive - e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Un progetto nato da un’idea fortemente voluta dal direttore generale della Reggia, Bartolomeo Corsini. Per sei giorni gli eleganti ambienti della Villa si sono popolati di cineprese, microfoni e troupe in movimento. Gli studenti dell’ultimo anno del Cisa hanno lavorato come professionisti, affrontando ritmi serrati e responsabilità concrete.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Villa Reale si trasforma in un set. Arriva la troupe del Cisa di Locarno

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