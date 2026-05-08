La verdura costa di più Confagricoltura | Colpa di carburante e logistica non degli agricoltori

Negli ultimi mesi, i prezzi delle verdure sono aumentati sensibilmente, sollevando discussioni sulla responsabilità di tali rincari. Confagricoltura ha precisato che l’incremento non è imputabile direttamente agli agricoltori, ma deriva dall’aumento dei costi di carburante, logistica e confezionamento. La filiera alimentare, quindi, si trova a dover affrontare un aumento complessivo dei costi, che coinvolge diversi aspetti della produzione e distribuzione.

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