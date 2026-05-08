La verdura costa di più Confagricoltura | Colpa di carburante e logistica non degli agricoltori
Negli ultimi mesi, i prezzi delle verdure sono aumentati sensibilmente, sollevando discussioni sulla responsabilità di tali rincari. Confagricoltura ha precisato che l’incremento non è imputabile direttamente agli agricoltori, ma deriva dall’aumento dei costi di carburante, logistica e confezionamento. La filiera alimentare, quindi, si trova a dover affrontare un aumento complessivo dei costi, che coinvolge diversi aspetti della produzione e distribuzione.
“Attribuire agli orticoltori la responsabilità dei rincari delle verdure significa leggere solo l’ultimo passaggio della filiera, ignorando l’aumento improvviso dei costi che le aziende agricole stanno sostenendo in campo, nel confezionamento e nella logistica”. È quanto afferma Matteo Brunelli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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