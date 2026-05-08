La Valtellina Wine Trail è già sold-out

La Valtellina Wine Trail ha registrato il tutto esaurito prima ancora di arrivare alla data prevista, con i biglietti esauriti in tempi molto rapidi. L’evento, che ha aumentato il numero massimo di partecipanti a 4.000, ha visto una richiesta che più che raddoppiata rispetto alle edizioni precedenti. La forte domanda ha portato alla completa vendita dei posti disponibili in breve tempo.

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L’evento cresce, la richiesta raddoppia. Nonostante il limite di concorrenti alzato a 4.000, il sold out è arrivato in tempi record. Nemmeno l’innalzamento del limite massimo a 4.000 concorrenti è riuscito a contenere l'entusiasmo per la Rigamonti Valtellina Wine Trail 2026 in programma per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Valtellina Wine Trail 2025 Notizie correlate Valtellina Wine Trail: sta per partire la corsa al pettoraleRigamonti Valtellina Wine Trail non si ferma e, per l'edizione 2026, alza l'asticella portando il limite massimo a 4. Torna la Valtellina Wine Trail. Di corsa tra vigneti e cantineIl numero di pettorali aumenta di anno in anno, al pari della popolarità dell’evento, ma il click day si avvicina e per non restare fuori conviene... Altri aggiornamenti Temi più discussi: VALTELLINA WINE TRAIL 2026; La Valtellina Wine Trail è già sold-out; Valtellina Wine Trail 2026: venerdì 1° maggio, click day per le iscrizioni; Sondrio punta sull’autunno con Formaggi in piazza: 42 mila euro da Regione. Valtellina Wine Trail: Del Pero e Desco firmano la marathon, Antonioli e Willhoit vincono la mezzaGrande successo di partecipazione, pubblico e critica per un classico autunnale che entra con squilli di tromba in doppia cifra. Valtellina Wine Trail: buona, anzi molto buona (anche) la decima per ... sportmediaset.mediaset.it Valtellina Wine Trail: la corsa al pettorale è già ai nastri di partenzaLa manifestazione regina dell’autunno del trail mette a disposizione quest’anno sulle tre classiche distanze competitive 3600 pettorali, in più rispetto alla scorsa edizione. Solo i più rapidi a ... sportmediaset.mediaset.it La “classica” di fine stagione sui terrazzamenti valtellinesi rilancia per il 2026: la Rigamonti Valtellina Wine Trail aumenta il tetto massimo a 4.000 partecipanti e annuncia il click day per le iscrizioni fissato al 1° maggio alle 9:00. Un appuntamento molto atteso t - facebook.com facebook