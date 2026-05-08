La sua auto è coinvolta in una sparatoria con carabiniere ferito | truffato pensionato

Un pensionato di ottantatre anni ha riferito di aver subito il furto della sua auto, evento seguito da una sparatoria durante la quale un carabiniere è rimasto ferito. La vicenda si è svolta in un'area non precisata, con il pensionato che ha raccontato di aver ricevuto una telefonata in cui gli è stato comunicato quanto accaduto. La dinamica dei fatti è ancora oggetto di verifiche da parte delle forze dell'ordine.

“Le hanno rubato la macchina, c'è stata una sparatoria e un carabiniere è rimasto ferito”. Questo, grosso modo, si è sentito dire al telefono un pensionato ottantatreenne. Un anziano che non riusciva, naturalmente, a credere alle proprie orecchie. All'improvviso, senza alcuna responsabilità, il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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