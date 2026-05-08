Dopo 120 anni, il rifugio Bogani sulla Grigna cambia proprietario. Situato a 1800 metri di altezza sulla versante settentrionale della montagna, il rifugio si trova vicino a un bosco di larici prima di entrare in un'area con paesaggio lunare e crateri. La struttura, considerata tra le più belle della Lombardia, passa di mano dopo un lungo periodo di gestione. La vendita segna una svolta per questa località frequentata dagli escursionisti.

È uno dei rifugi più belli della Lombardia, abbarbicato a 1800 metri sul versate settentrionale della Grigna, ai bordi di un bel bosco di larici, prima che il pendio si trasformi in quel paesaggio lunare con i suoi “crateri“ che caratterizza la parte alta della montagna. Inaugurato nel 1906 il rifugio Bogani è sempre stato di proprietà dei Cai Monza e si trova nel territorio del Comune di Esino Lario. Oggi lo storico presidio alpino si prepara a voltare pagina. La sezione monzese del Club alpino italiano ha infatti aperto una manifestazione d’interesse per raccogliere candidature finalizzate all’acquisizione della struttura. Non ancora una vendita diretta, ma l’avvio ufficiale del suo percorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia del Cai finisce in vendita. Il rifugio Bogani sulla Grigna cambia proprietà dopo 120 anni

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