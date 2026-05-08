La soddisfazione del tecnico | La difesa ci ha consentito di restare davanti Coach Caja predica prudenza | Niente feste si rigioca subito

Il punteggio finale di 99-51 riflette un divario evidente tra le due squadre, evidenziato dalle valutazioni individuali. La difesa della squadra ha contribuito a mantenere il vantaggio, secondo quanto affermato dal tecnico, che ha anche sottolineato come la prestazione abbia permesso di restare in testa. Tuttavia, l’allenatore ha avvertito che bisogna mantenere la concentrazione, perché subito si tornerà in campo per la prossima partita.

È di 99-51 il risultato se lo si guarda dal punto di vista delle valutazioni, a mettere in evidenza un gap più ampio del risultato sul tabellone e a riportare una serata al comando fatta eccezione per lo 0-2 iniziale. Segno di un quarto di finale approcciato quasi a regola d’arte (18-1 il record casalingo della Effe ), vista anche la condizione precaria di capitan Matteo Fantinelli e quella non ancora ottimale di Lee Moore. "Siamo riusciti a mettere la partita su binari difensivi buoni – dice coach Attilio Caja –, la difesa ci ha permesso di portarla in porto, mentre in attacco abbiamo giocato a strappi pur mantenendo il ritmo. E non è stato facile con le rotazioni limitate da Della Rosa, che ha fatto falli che non andavano bene, e Fantinelli, che comunque si è messo a disposizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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