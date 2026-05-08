‘La Sfida Invisibile’ | documentario a Rocca

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rocca San Casciano è in programma la proiezione del documentario ‘La Sfida Invisibile’, che narra l’esperienza del trail runner romagnolo durante il Tor des Géants. Il film mostra il percorso impegnativo affrontato dall’atleta e include anche un’iniziativa di raccolta fondi a favore dell’Ail Forlì-Cesena. L’evento si svolge presso una location locale, portando l’attenzione sulla sfida personale e sulla solidarietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arriva a Rocca San Casciano la prima visione de ‘La Sfida Invisibile’, il documentario che racconta la sfida estrema del trail runner romagnolo Manlio Faccini al Tor des Géants e il percorso solidale che ha portato a una raccolta fondi a favore di Ail Forlì-Cesena. L’appuntamento è per domenica 10 maggio al Teatro Italia a Rocca SanCasciano, con due proiezioni alle 18.30 e alle 21.30, entrambe seguite da un talk con il protagonista e i registi Alessandro Ceccarelli e Matteo Fortunati. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Ail. Il documentario racconta un anno di vita tra sogni, fatica, cadute e ripartenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8216la sfida invisibile8217 documentario a rocca
© Ilrestodelcarlino.it - ‘La Sfida Invisibile’: documentario a Rocca

Leoluca Bagarella ha SFIDATO Provenzano! La guerra interna che ha DISTRUTTO Cosa Nostra!

Video Leoluca Bagarella ha SFIDATO Provenzano! La guerra interna che ha DISTRUTTO Cosa Nostra!

Notizie correlate

La Sfida Invisibile: al Teatro Italia il documentario sul trail runner Manlio FacciniArriva a Rocca San Casciano la prima visione de ‘La Sfida Invisibile’, il documentario che racconta la sfida estrema del trail runner romagnolo...

Caregiver in Toscana: l’esercito invisibile sfida la MinistraI rappresentanti del Coordinamento Caregiver Familiari Uniti della Toscana si preparano a un confronto decisivo con la ministra per la disabilità,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: ‘La Sfida Invisibile’: documentario a Rocca; La sfida invisibile della transizione energetica: cosa fare con milioni di batterie quando finiscono il loro ciclo; Post-ictus, come contrastare le disabilità dopo la fase acuta; Oltre la malattia, il ritorno alla vita: nasce la community per giovani con cerebrolesione.

sfida invisibile la sfida invisibile documentario‘La Sfida Invisibile’: documentario a RoccaL’incredibile avventura del 32enne Manlio Faccini che ha affrontato il Tor des Géants e devoluto circa 3.500 euro all’Ail ... ilrestodelcarlino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.