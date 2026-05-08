A Rocca San Casciano è in programma la proiezione del documentario ‘La Sfida Invisibile’, che narra l’esperienza del trail runner romagnolo durante il Tor des Géants. Il film mostra il percorso impegnativo affrontato dall’atleta e include anche un’iniziativa di raccolta fondi a favore dell’Ail Forlì-Cesena. L’evento si svolge presso una location locale, portando l’attenzione sulla sfida personale e sulla solidarietà.

Arriva a Rocca San Casciano la prima visione de ‘La Sfida Invisibile’, il documentario che racconta la sfida estrema del trail runner romagnolo Manlio Faccini al Tor des Géants e il percorso solidale che ha portato a una raccolta fondi a favore di Ail Forlì-Cesena. L’appuntamento è per domenica 10 maggio al Teatro Italia a Rocca SanCasciano, con due proiezioni alle 18.30 e alle 21.30, entrambe seguite da un talk con il protagonista e i registi Alessandro Ceccarelli e Matteo Fortunati. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Ail. Il documentario racconta un anno di vita tra sogni, fatica, cadute e ripartenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘La Sfida Invisibile’: documentario a Rocca

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