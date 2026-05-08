La scoperta della manica

Il 16 maggio 1600, a Forlì, i Gesuiti hanno preparato una piccola statua della Madonna destinata alla processione di Pentecoste. La statua, realizzata con cura, sarà portata in corteo durante la festività religiosa. La preparazione di questa immagine sacra fa parte delle celebrazioni tradizionali della ricorrenza. La processione rappresenta un momento importante per la comunità locale in occasione di questa festività religiosa.

Forlì, 16 maggio 1600: una piccola statua della Madonna viene preparata dai Gesuiti per la processione di Pentecoste. Bisogna spostarla, vestirla, fissarla nel tabernacolo. Un gesto normale, quasi scontato. Ma quando i religiosi sollevano il rivestimento che la copriva da anni, notano una sottile.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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