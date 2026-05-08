La Sagra delle rane l' Asta malefica e l' attualità di vicino lontano | ecco gli eventi da non perdere nel weekend
Nel fine settimana, il Friuli avrà una breve pausa dalla pioggia con il sole che dovrebbe fare capolino prima di un nuovo peggioramento del tempo. Tra gli eventi in programma, ci sono la tradizionale Sagra delle rane e un’asta particolare, chiamata malefica, che attirano l’attenzione degli appassionati. Sono appuntamenti che si svolgono nel territorio, offrendo occasioni di svago e tradizione locale.
La pioggia darà tregua al Friuli nel weekend, quando dovrebbe splendere il sole prima che torni il brutto tempo. Sono la cultura e la musica, tuttavia, a fare la parte del leone a Udine e dintorni. Per tutto il fine settimana vicinolontano poterà in città grandi ospiti, con il momento clou.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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