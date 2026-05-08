Negli ultimi anni, le azioni attribuite alla Russia in Europa sono passate da operazioni di sabotaggio isolate a interventi coordinati attraverso reti professionali. Le autorità europee hanno individuato diversi casi di attività sospette che coinvolgono gruppi organizzati, con l'obiettivo di influenzare settori critici come l'informazione e le infrastrutture. Le indagini continuano a monitorare le modalità con cui queste reti operano e si sviluppano sul territorio.

Per anni, in Europa, le operazioni di sabotaggio attribuite alla Russia hanno avuto spesso il volto di figure improvvisate: piccoli criminali, simpatizzanti radicalizzati, giovani reclutati online per poche centinaia di euro, talvolta senza nemmeno comprendere davvero per conto di chi stessero agendo. Incendi dolosi, telecamere installate vicino a infrastrutture sensibili, atti vandalici, pacchi incendiari, fotografie di convogli militari o depositi logistici. Una sorta di mercato clandestino “a chiamata”, frammentato, economico e difficile da ricondurre direttamente a Mosca. Ora però qualcosa starebbe cambiando. E il cambiamento preoccupa molto le intelligence europee.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Russia in Europa passa dal sabotaggio “a chiamata” a reti professionali

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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