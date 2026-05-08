Un uomo ha raccontato di non riuscire più a sostenere le spese per la Residenza Sanitaria Assistenziale, poiché sua moglie, che è invalida, necessita di assistenza e cure continue. La famiglia si trova a dover affrontare un aumento dei costi che non può più permettersi, mentre le pensioni e i salari non tengono il passo con l’inflazione. La situazione evidenzia le difficoltà di molte persone nel mantenere un adeguato supporto sanitario e assistenziale.

Siena, 8 maggio 2026 – Una storia di difficoltà e disagio emblematica dei tempi che corrono, con pensioni (e salari) vittime dell’inflazione e un sistema sanitario che non riesce a supportare chi, da mono reddito e dopo una vita di lavoro e sacrifici, si trova davanti ad una situazione paradossale. È la storia di Fabrizio Pinassi, comune a tanti, che è stata oggetto di un incontro nella sede della Lizza della Cgil per sensibilizzare le istituzioni locali e regionali a rivedere una norma iniqua che penalizza le famiglie in potenziale disagio nell’assistenza agli anziani. Andando nello specifico, la moglie di Pinassi, invalida al 100%, è ospite di una Rsa pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La Rsa costa troppo”, Fabrizio non ce la fa più: “Mia moglie è invalida”

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