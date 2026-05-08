La Roma sembra vicina a chiudere la trattativa con un nuovo direttore sportivo, mentre il nome di Giuntoli non compare più tra i possibili candidati. La società sta inoltre pianificando la prossima stagione, con l’obiettivo di affidare il ruolo tecnico a Gian Piero Gasperini. Queste decisioni segnano un cambio di direzione nel progetto sportivo del club.

La Roma è già al lavoro per programmare la prossima stagione e gettare le basi del nuovo corso tecnico che sarà affidato a Gian Piero Gasperini. Con Frederic Massara ai saluti al termine del campionato, a Trigoria è scattata la caccia al nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza giallorossa cerca un profilo moderno e operativo, capace di dialogare in perfetta sintonia con il nuovo allenatore, interpretarne le richieste e rispettare i parametri economici imposti dalla società. I nomi sono tre e non c’è più Giuntoli. La Roma cerca l’erede di Massara. Il casting è ufficialmente aperto e, al momento, la corsa sembra essersi ristretta a tre profili principali: In cima alla lista dei desideri di Trigoria c’è Giovanni Manna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma sta per arrendersi su Manna. È sparito il nome di Giuntoli

Notizie correlate

Manna, Giuntoli, penali e dimissioni: il punto sul DS della RomaFrederic Massara appare ormai destinato all’addio e il casting è iniziato “Con Massara non è scattato il feeling a livello tecnico”.

Roma, rivoluzione DS: è duello tra Giuntoli e MannaA Trigoria l’aria si è fatta pesante, carica di un’elettricità che racconta di un club sospeso tra l’urgenza del campo e la necessità di una...