La rinascita dopo l' alluvione ecco il nuovo volto della sala polifunzionale di via Locchi E porterà il nome di Giovanni Milanesi
Dopo l’alluvione che ha colpito la zona nel 2023, i lavori di recupero della sala polifunzionale di via Locchi 9 sono stati completati. La struttura, che era stata danneggiata dall’evento naturale, è stata rinnovata e riaperta al pubblico. La sala porterà il nome di Giovanni Milanesi, in ricordo di una figura locale. Ora, la struttura è pronta per essere nuovamente utilizzata dalla comunità.
Completato il lavoro di recupero della sala polifunzionale di via Locchi 9, travolta dall'alluvione del 2023. La sala è pronta a tornare al servizio della collettività come sede delle attività civiche dei Romiti e punto di riferimento del Comitato di Quartiere. La sala porterà il nome di Giovanni.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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