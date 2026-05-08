La rinascita dopo l' alluvione ecco il nuovo volto della sala polifunzionale di via Locchi E porterà il nome di Giovanni Milanesi

Dopo l’alluvione che ha colpito la zona nel 2023, i lavori di recupero della sala polifunzionale di via Locchi 9 sono stati completati. La struttura, che era stata danneggiata dall’evento naturale, è stata rinnovata e riaperta al pubblico. La sala porterà il nome di Giovanni Milanesi, in ricordo di una figura locale. Ora, la struttura è pronta per essere nuovamente utilizzata dalla comunità.

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