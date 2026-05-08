La resistenza di Malangone | niente password analisi ferme

Gli investigatori non sono ancora riusciti ad accedere ai dati contenuti nello smartphone e nel computer aziendale di Christian Malangone, nonostante la sentenza del Tribunale del Riesame che ha confermato la legittimità del sequestro. La resistenza di Malangone si manifesta nel rifiuto di fornire le password di accesso, impedendo così l’analisi del materiale digitale. La situazione rimane invariata, senza progressi sull’analisi dei dispositivi sequestrati.

Nonostante la sentenza del Tribunale del Riesame, che ha confermato la correttezza e legittimità del sequestro, gli investigatori non possono ancora accedere al materiale contenuto nello smartphone e nel computer aziendale di Christian Malangone. Il direttore generale del Comune, tra gli indagati per presunti illeciti legati alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan, continua infatti a rifiutarsi di fornire le password. Una “resistenza“ che potrebbe essere superata soltanto attraverso il lavoro di informatici, su incarico della Procura, che però richiederebbe tempi lunghi ed esiti incerti. L’analisi dei dispositivi resta quindi arenata, mentre Malangone potrebbe fare ricorso contro la sentenza del Riesame, una volta lette le le motivazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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