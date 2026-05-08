La Regola e i Terzi | l’incontro al Cambellotti all’interno del Concorso Internazionale di Fotografia

Domenica 10 maggio si terrà un evento all’interno del Concorso Internazionale di Fotografia – Città di Latina, giunto alla sua quarta edizione. L’iniziativa si svolgerà presso il Cambellotti e coinvolgerà sia studenti che adulti, offrendo un momento dedicato alla riflessione sulla relazione tra la regola e i terzi nelle immagini. L’appuntamento fa parte del ricco calendario di questa manifestazione fotografica.

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Nell’ambito del ricco calendario di eventi della quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia – Città di Latina arriva un appuntamento rivolto a studenti e adulti, in programma per domenica 10 maggio.L’evento "La regola e i terzi", che avrà inizio alle 18.30, è a cura dei docenti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Memoria e fotografia: al Teatro Genovesi in scena "La regola dei terzi" Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: al via la IV edizioneTorna per la sua quarta edizione il Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, promosso da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: al via la IV edizione; LATINA | Presentata la IV edizione del Concorso Internazionale di Fotografia; Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: presentata la quarta edizione; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto. Canale 88 Empolese Valdelsa. . Firenze. Giardino dell'Iris: concorso internazionale e apertura al pubblico. #firenze #giardinodelliris - facebook.com facebook