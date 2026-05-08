La Regola e i Terzi | l’incontro al Cambellotti all’interno del Concorso Internazionale di Fotografia
Domenica 10 maggio si terrà un evento all’interno del Concorso Internazionale di Fotografia – Città di Latina, giunto alla sua quarta edizione. L’iniziativa si svolgerà presso il Cambellotti e coinvolgerà sia studenti che adulti, offrendo un momento dedicato alla riflessione sulla relazione tra la regola e i terzi nelle immagini. L’appuntamento fa parte del ricco calendario di questa manifestazione fotografica.
Nell’ambito del ricco calendario di eventi della quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia – Città di Latina arriva un appuntamento rivolto a studenti e adulti, in programma per domenica 10 maggio.L’evento "La regola e i terzi", che avrà inizio alle 18.30, è a cura dei docenti.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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