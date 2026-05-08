La ReBasket fa l’impresa Battuta la Sangiorgese
Nella partita di ieri sera, ReBasket 2000 ha conquistato la vittoria contro la Sangiorgese con il punteggio di 74-73. La squadra ha schierato in campo diversi giocatori, tra cui Costoli e Mazza che hanno segnato 16 punti ciascuno, mentre altri come Nikoci e Codeluppi hanno contribuito con 16 e 11 punti rispettivamente. La gara si è conclusa con un margine minimo, lasciando l’esito aperto fino all’ultimo minuto.
REBASKET 2000 74 SANGIORGESE 73 REBASKET 2000: Costoli 14, Obayagbona, Barani, Yadde ne, Conti ne, Mazza 16, Modena 8, Caiti 9, Codeluppi 11, Nikoci 16, Maramotti. All. Baroni. SANGIORGESE: Testa 7, Tosetti 20, Lo 3, Milani ne, Dalcò 2, Baldassarre, Sakalas 5, Lisoni ne, Picarelli R., Manenti 10, Lang 14, Picarelli A. 12. All. Zambelli. Arbitri: Cantarini di Cremona e Martinetti di Monza. Parziali: 26-18, 40-42, 62-59. Missione compiuta. La ReBasket 2000 fa l’impresa e porta la serie con la Sangiorgese sull’1-1, rimandando il verdetto alla "bella", in programma domenica alle 18 in Lombardia. Dopo il netto kappao di gara-1, maturato...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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