La rabbia di Rosa caregiver da 34 anni | Il mio lavoro non vale 400 euro io mi sono annullata

Rosa Maltese, caregiver da 34 anni, ha dichiarato che il suo lavoro non vale 400 euro e ha raccontato di aver sacrificato molte cose, anche il lavoro, per assistere a tempo pieno un familiare con disabilità. È una delle tante persone che si occupano quotidianamente di assistenza a un familiare malato, rinunciando spesso alle proprie esigenze personali. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di chi dedica la vita all’assistenza familiare senza adeguate risorse.

Rosa Maltese è una dei milioni di caregiver in Italia che hanno rinunciato a tutto, anche al lavoro, per occuparsi h24 di un familiare disabile o malato. Ora un disegno di legge riconosce questa figura a livello nazionale ma secondo molti caregiver ci sono ancora passi da fare. A Fanpage.it Rosa ha raccontato la sua storia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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