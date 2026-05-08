La rabbia di Rosa caregiver da 34 anni | Il mio lavoro non vale 400 euro io mi sono annullata

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa Maltese, caregiver da 34 anni, ha dichiarato che il suo lavoro non vale 400 euro e ha raccontato di aver sacrificato molte cose, anche il lavoro, per assistere a tempo pieno un familiare con disabilità. È una delle tante persone che si occupano quotidianamente di assistenza a un familiare malato, rinunciando spesso alle proprie esigenze personali. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di chi dedica la vita all’assistenza familiare senza adeguate risorse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rosa Maltese è una dei milioni di caregiver in Italia che hanno rinunciato a tutto, anche al lavoro, per occuparsi h24 di un familiare disabile o malato. Ora un disegno di legge riconosce questa figura a livello nazionale ma secondo molti caregiver ci sono ancora passi da fare. A Fanpage.it Rosa ha raccontato la sua storia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Olly smentisce la “dieta imposta dallo staff” e spiega: “Sto bene con il mio corpo perché lo voglio io”Secondo alcuni gossip, Olly sarebbe stato "messo a dieta dal suo management" dopo "aver preso qualche chilo".

Leggi anche: Vivere con la SLA, la rabbia di Andrea: “Dobbiamo aiutare i caregiver, chi ci aiuta non ha una pensione”

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: La rabbia di Rosa, caregiver da 34 anni: Il mio lavoro non vale 400 euro, io mi sono annullata; Ostaggi nella nave del virus, la rabbia dei passeggeri; Rosa Feola: Canto da New York alla Scala. Ma che fatica essere mamma di una bambina piccola e viaggiare di continuo; 5×1000 a sostegno della cultura: nasce il progetto Rosa è Palermo, Rosa è Licata per il centenario di Rosa Balistreri.

la rabbia di rosaLa rabbia di Rosa, caregiver da 34 anni: Il mio lavoro non vale 400 euro, io mi sono annullataRosa Maltese è una dei milioni di caregiver in Italia che hanno rinunciato a tutto, anche al lavoro, per occuparsi h24 di un familiare disabile o malato ... fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.