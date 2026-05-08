Dopo la sconfitta subita a Mantova, la squadra si prepara a scendere in campo questa sera alle ore 20 per affrontare una nuova sfida. La promozione diretta dipende anche dai risultati di questa partita, che si svolge in un momento cruciale della stagione. I giocatori sono concentrati sull’obiettivo, consapevoli che ogni punto può fare la differenza nel cammino verso la promozione.

Dimenticare il ko di Mantova non sarà semplice, ma è necessario farlo. Già a partire da questa sera quando, ore 20.30 all’U-Power Stadium, il Monza ospiterà l’ Empoli, che va a caccia di punti salvezza, nell’ultimo turno di regular season. Obiettivo vincere. Perché se da un lato il successo potrebbe comunque non bastare per la promozione diretta in Serie A (serve una contestuale sconfitta del Frosinone proprio contro i virgiliani), dall’altro bisogna giocarsi fino in fondo la possibilità e soprattutto arrivare agli eventuali playoff con il morale ad un buon livello. "Dobbiamo pensare solo a noi, non voglio aggiornamenti da Frosinone. Sappiamo di non essere più padroni del nostro destino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La promozione diretta è un intrigo. Monza, novanta minuti per sperare

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