In una recente puntata della serie, Estefanía ha iniziato a mettere in discussione alcuni comportamenti dei domestici, generando sospetti tra gli altri personaggi. Nel frattempo, una confessione riguardante la morte di un barone ha portato a un cambiamento nel rapporto tra due protagonisti, con uno di loro che non riesce a credere completamente alla versione ufficiale e inizia a nutrire dubbi su quanto accaduto.

La confessione di Pía sulla morte del barone di Linaja cambia completamente il rapporto con Curro. Il giovane non riesce ad accettare il lungo silenzio della governante e inizia a sospettare che ci siano ancora verità nascoste. Intanto anche Ricardo finisce coinvolto in un clima sempre più teso che sconvolge tutta La Promessa. A La Promessa gli equilibri diventano sempre più fragili e questa volta al centro della tempesta ci sono Curro e Pía. La confessione della governante sulla morte del barone di Linaja lascia il giovane completamente sconvolto. Curro non riesce ad accettare il fatto che Pía abbia taciuto così a lungo una verità tanto pesante e la sua reazione sarà durissima.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa Anticipazioni: Estefanía semina sospetti tra i domestici!

La Promessa - Anticipazioni 18 e 19 Aprile 2026 - PETRA LICENZIATA

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