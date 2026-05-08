la procura spegne le smanie del quirinale sulla minetti

La Procura ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’ex consigliere, dissipando incertezze legate alla sua adozione, alle cure del bambino e alla residenza in Uruguay. Sono stati esclusi alcuni sospetti e dubbi precedenti, senza che siano stati riportati dettagli sulle indagini o sui procedimenti in corso. La vicenda si concentra ora su questioni legate alla vita privata dell’ex consigliere e alle pratiche adottive.

Si smontano altri dubbi sull’adozione, sulle cure per il bambino e sulla vita in Uruguay dell’ex consigliere. E aumentano le domande sull’agitazione del Colle. Che non fu così solerte nel voler far luce sul caso Garofani. È possibile che Sergio Mattarella si sia pentito di aver concesso la grazia a Nicole Minetti. Cioè che si sia reso conto solo a cose fatte che il provvedimento di clemenza nei confronti dell’ex igienista dentale, a differenza di quelli in favore di assassini e delinquenti, non avrebbe fatto aumentare la sua popolarità. E dunque, ripensandoci, è probabile che il capo dello Stato fosse pronto a rimangiarsi il provvedimento con cui ha deciso di cancellare la pena di tre anni e undici mesi ai servizi sociali a carico dell’ex consigliera regionale.🔗 Leggi su Laverita.info

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