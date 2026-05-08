La Procura si appresta a chiudere l’inchiesta su Garlasco, avviata a Brescia, riguardante una presunta corruzione in atti giudiziari. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve, dopo aver esaminato tutte le evidenze raccolte. La stessa inchiesta bis si concentra sulla posizione di un ex procuratore aggiunto di Pavia, coinvolto in questa vicenda. Le autorità giudiziarie stanno completando gli ultimi passaggi dell’iter investigativo prima di formulare eventuali responsabilità.

I tempi sono maturi per decidere. E per chiudere (anche) l’inchiesta bis su Garlasco, quella incardinata a Brescia, con al centro la presunta corruzione in atti giudiziari contestata all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Il quale, stando alla prospettazione accusatoria originaria, avrebbe incassato mazzette, nell’ordine di 20-30mila euro, dalla famiglia Sempio per favorire l’archiviazione nel 2017 di Andrea nella prima indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Uscito di scena e dai radar della giustizia all’epoca, il 38enne è tornato alla ribalta da protagonista in questo delitto kafkiano, riscritto da cima a fondo dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, e ora attribuito proprio a Sempio, cui nelle scorse ore è stato notificata la chiusura indagini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Procura pronta a chiudere l’inchiesta su Venditti

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