La Procura di Bologna acquisisce il girato dell'intervista di Roberto Savi a Belve Crime

La Procura di Bologna ha ottenuto il materiale video dell'intervista di Roberto Savi, realizzata da Francesca Fagnani e trasmessa su una nota rete televisiva. I Carabinieri hanno inviato una richiesta formale alla Rai per avere accesso al girato completo dell’intervista, che riguarda il capo della banda della Uno Bianca. La richiesta si inserisce nelle indagini in corso sulla vicenda.

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