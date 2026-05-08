La Procura di Bologna acquisisce il girato dell'intervista di Roberto Savi a Belve Crime
La Procura di Bologna ha ottenuto il materiale video dell'intervista di Roberto Savi, realizzata da Francesca Fagnani e trasmessa su una nota rete televisiva. I Carabinieri hanno inviato una richiesta formale alla Rai per avere accesso al girato completo dell’intervista, che riguarda il capo della banda della Uno Bianca. La richiesta si inserisce nelle indagini in corso sulla vicenda.
I Carabinieri hanno fatto richiesta ufficiale alla Rai per acquisire il girato integrale dell'intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi, capo della Uno Bianca. Le dichiarazioni verranno confrontate con quanto detto dall'ex poliziotto in passato, nell'ambito dell'indagine portata avanti dagli inquirenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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