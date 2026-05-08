Durante il tradizionale Garden Party, la principessa Anna ha indossato una spilla nota come «stalattite», legata al suo matrimonio che si è concluso. La presenza di questa spilla ha attirato l’attenzione dei presenti, diventando protagonista dell’evento. La principessa, che ha partecipato all’appuntamento ufficiale, ha scelto di sfoggiare un gioiello con un forte valore simbolico. La spilla è stata osservata più da vicino da chi era presente alla manifestazione.

Lo ha dimostrato quando ai funerali della madre è stata avvistata con una borsa nientemeno che acquistata al gift shop del Castello di Balmoral, o quando puntualmente rispolvera dal suo guardaroba capi che vantano più di quattro decadi facendoli apparire come nuovi, ma soprattutto attualissimi (ma come fa?). Insomma, I don't care deve essere un po' - a ragione - il suo motto. Proprio quello che, ci viene da pensare, deve aver adottato quando, al tradizionale appuntamento del Garden Party a Buckingham Palace di un paio di giorni fa, ha deciso di appuntare al suo elegante cappotto color crema una spilla «che parla da sola»....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Anna e la passione per quella spilla legata al suo matrimonio (finito)

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