La pista dei pm | incontro tra Rocchi e un dirigente Inter

Il 2 aprile 2025, a San Siro, si è svolto un incontro tra Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, e Giorgio Schenone, dirigente di un club di calcio. Secondo i pubblici ministeri di Milano coinvolti nell'inchiesta sullo scandalo arbitrale, questa riunione è stata presa in esame nell'ambito delle indagini. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli su eventuali altri partecipanti o contenuti dell'incontro.

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Chi c'era con Gianluca Rocchi quel 2 aprile 2025 a San Siro? Secondo i pm di Milano, che indagano sullo scandalo arbitri, l'incontro è avvenuto tra l'ex designatore e Giorgio Schenone. È proprio sulla pista di un coinvolgimento di quest'ultimo che la Procura sta puntando. Schenone, che ha il ruolo di «club referee manager» (si occupa cioè dei rapporti con gli arbitri) dell'Inter, non risulta indagato. Il dirigente è atteso oggi dai magistrati e dalla Gdf per essere ascoltato come persona informata sui fatti. Nella sua funzione l'ex arbitro Schenone, così come gli omologhi di altri club, si rapporta in via ufficiale con i rappresentanti dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La pista dei pm: incontro tra Rocchi e un dirigente Inter Notizie correlate Inchiesta arbitri, il pm indaga su un presunto incontro Rocchi-Schenone. Sotto la lente anche le “pretese” dei clubL’ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Milano, nell’inchiesta sul sistema arbitrale, è che all’ormai noto incontro “presso lo stadio San Siro”... Caso Rocchi, davanti al pm Schenone (Inter) e gli altri addetti agli arbitri dei clubNell’inchiesta sugli arbitri c’è una nuova figura finita sotto la lente d’ingrandimento: il club referee manager, l’uomo ingaggiato dalle squadre per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La pista dei pm: incontro tra Rocchi e un dirigente Inter; Caso Rocchi, davanti al pm Schenone (Inter) e gli altri addetti agli arbitri dei club; Inchiesta arbitri, tra gli indagati nessun dirigente. Rocchi-Inter, dov'è il contatto? Cosa sappiamo; Evitare Doveri all’Inter, presunte combine di Rocchi solo con altre persone del mondo arbitrale. La pista dei pm: incontro tra Rocchi e un dirigente InterFari sul colloquio a S. Siro sulle designazioni pro nerazzurri. Oggi ascoltato Schenone ... msn.com Caso Rocchi, attesa l'audizione di Schenone dai Pm: le ultime news sull'inchiestaContinua l'inchiesta sulle designazioni arbitrali. Attesa l'audizione da parte dei Pm di Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, che potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti già nelle ... sport.sky.it Signore e Signori abbiamo il genio della giornata il premio viene vinto dal tifoso nerazzurro @1908Smg #Partelesa #Rocchi #Inter #Gravina #Chinè x.com L’incontro Rocchi-Schenone e la figura di Pinzani: su cosa indaga Ascione. E niente carte alla Figc facebook