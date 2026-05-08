La piscina olimpionica di Passo Varano è realtà Lavori conclusi con tre mesi di anticipo

È stato completato con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal PNRR il progetto della piscina olimpionica a Passo Varano. I lavori sono terminati prima del termine fissato, che era il 30 giugno 2026. La struttura è ora operativa e disponibile per l’utilizzo. L’intervento ha portato alla realizzazione di un impianto di grandi dimensioni destinato all’attività sportiva e ricreativa.

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ANCONA - La piscina olimpionica di Passo Varano è realtà. E lo è nei tempi previsti, anzi in anticipo: tre mesi prima della scadenza PNRR del 30 giugno 2026. L'ha realizzata Edileco Telarucci, impresa storica della provincia, fondata nel 1946, ottant'anni di lavoro tra edilizia civile.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tennis, conclusi i lavori. Riparata la copertura . Idea piscina a Pontignale La Casa di Comunità ora è realtà. Lavori conclusi dopo due anni: "Punto di riferimento per i cittadini"Dopo Bollate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano e Corsico, anche a Lainate la Casa di Comunità è diventata realtà. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La piscina non più olimpionica. Il Comune restringe la larghezza: l’impianto sarà vietato ai tuffi. La piscina non più olimpionica. Il Comune restringe la larghezza: l’impianto sarà vietato ai tuffiIl progetto dell’opera finanziata con fondi Pnrr a Passo Varano prevedeva una vasca lunga 50 metri, larga 25 e profonda due metri e mezzo. Ma si è ristretto a 21 metri e a soli due di profondità. msn.com Alla cittadella sportiva di Varano. Piscina olimpionica e spogliatoi, lavori al termine: ecco il progettoL’amministrazione comunale si appresta ad annunciare la fine dei lavori di un’opera che il sindaco ha considerato inutile durante il suo intervento in consiglio comunale. Stiamo parlando della piscina ... ilrestodelcarlino.it