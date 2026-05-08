La Pisaniana stasera alla Rocca del Brunelleschi

Stasera la Pisaniana arriva alla Rocca del Brunelleschi di Vicopisano, dove si svolgerà la tappa del tour della produzione televisiva. L'evento prevede una serie di riprese e attività sul sito storico, con la presenza di operatori e attrezzature cinematografiche. La manifestazione si svolge in un ambiente aperto e coinvolge diversi professionisti del settore audiovisivo. La rocca sarà aperta al pubblico fino a sera per consentire l'accesso agli spettatori interessati.

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Approda alla rocca di Vicopisano, stasera, il tour della Pisaniana, la produzione televisiva toscana coprodotta dal circolo culturale "Filippo Mazzei" e e dall’emittente 50 Canale, che trasformerà la Rocca del Brunelleschi nel set naturale della registrazione della settimana dove, in una delle dimore storiche toscane di maggior pregio grazie soprattutto alla struttura militare millenaria e di proprietà della Famiglia Fehr, verrà presentata la 31a edizione della giornata dell’ Associazione Italiana Dimore Storiche Italiane (Adsi). La trasmissione andrà in onda domenica 17 maggio per illustrare la programmazione dell’apertura di tutte le dimore storiche private che la domenica successiva apriranno i loro cancelli al pubblico con eventi, degustazioni, momenti di spettacolo e semplici visite guidate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pisaniana stasera alla Rocca del Brunelleschi Notizie correlate “Rocca in Fiore”: a Senigallia l'evento dedicato alla natura, all’artigianato e alla bellezza del saper fareSENIGALLIA – Dal 10 al 12 aprile 2026, Piazza del Duca si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto con la prima edizione di “Rocca in Fiore”,... Il ritorno di Carmine Valentino alla Rocca dei Rettori e la sfida del Sannio 3.0Con l’insediamento del nuovo Consiglio della Provincia di Benevento nella storica sede della Rocca dei Rettori, si apre una fase che va oltre la...