La pioggia ha iniziato a cadere sulla città di Roma intorno alle 14.15 di venerdì 8 maggio, causando l’interruzione di alcuni incontri sportivi in corso. Le partite sono state temporaneamente sospese e i punteggi sono stati aggiornati in base ai risultati parziali registrati prima dell’interruzione. Numerosi spettatori si sono ritrovati sotto la pioggia, mentre gli organizzatori hanno deciso di sospendere gli eventi per motivi di sicurezza.

La pioggia ha fatto capolino sulla Capitale attorno alle ore 14.15 di venerdì 8 maggio e ha così costretto gli organizzatori degli Internazionali d’Italia a interrompere il gioco, scombussolando il programma di giornata e in attesa che cessi il maltempo per poter tornare a calcare la terra rossa del Foro Italico. Pomeriggio condizionato dall’annunciata perturbazione a Roma, dove al momento dello stop si stavano disputando cinque incontri e che sono stati fermati proprio nelle fasi calde. L’interruzione ha riguardato cinque partite (tre maschili e due femminili): il ceco Jiri Lehecka conduceva contro il tedesco Jan Lennard Struff per 7-6(4),...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La pioggia rovina il programma a Roma: i match interrotti e i punteggi

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