La pianista Olivia Belli si esibisce all’Europa

Domani sera, alle 21,15, la pianista e compositrice Olivia Belli terrà un concerto al cineteatro ‘Europa’ di Monte San Pietrangeli. Belli, che ha deciso di stabilirsi nelle Marche, si esibirà in un evento che anticipa una performance prevista per il 14 maggio a Milano, in occasione di un evento legato a ‘Apple Music Classical’.

La pianista e compositrice Olivia Belli, che ha scelto le Marche per vivere, si esibirà domani 9 maggio alle 21,15 al cineteatro ‘Europa’ di Monte San Pietrangeli, per un concerto in anteprima che si svolgerà il prossimo 14 maggio a Milano in occasione della ‘Apple Music Classical’. L’evento milanese annunciato già da qualche settimana, ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora, confermando il forte interesse internazionale attorno alla musica di Olivia Belli e alla sua ricerca sonora, sospesa fra pianoforte contemporaneo, minimalismo e classicità. Prima di questo importante appuntamento, l’artista ha scelto di condividere un’anticipazione intima e speciale con il pubblico delle Marche, una sorta di gesto di gratitudine verso la terra che è divenuta una parte integrante del suo percorso creativo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Giacomo si esibisce con Pastello Bianco dei PTN | The Voice Kids Italy Blind Auditions

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