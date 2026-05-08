La Pianese sbarca alla fase nazionale Domenica la rivale da battere è Lecco

La squadra si prepara a affrontare la fase nazionale dopo aver superato le tappe precedenti. Domenica sarà il giorno della sfida contro una squadra arrivata seconda nel campionato regionale. La società si presenta con una struttura ben consolidata, composta da un gruppo di giocatori e staff che si sono distinti per impegno e disciplina, mostrando una crescita continua nel corso della stagione.

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Una società sana, forte, organizzata. Un gruppo cresciuto giorno dopo giorno, dai grandi valori umani e professionali. Ingredienti semplici, per un sogno che non vuole dissolversi: grazie a un secondo tempo sontuoso la Pianese ha battuto la Juventus Next Gen ed è volata alla fase nazionale dei play off, scrivendo un’altra pagina di storia bianconera. Le zebrette, adesso, affronteranno il Lecco (testa di serie, migliore quarta): a decretarlo il sorteggio degli ottavi di finale ieri mattina. Il turno si articolerà in un doppio confronto tra andata e ritorno. In caso di parità al termine dei 180 minuti regolamentari, accederà alla fase successiva la squadra meglio classificata al termine della regular season: la Pianese dovrà segnare un gol in più degli avversari, per staccare il pass.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese sbarca alla fase nazionale. Domenica la rivale da battere è Lecco Notizie correlate La Pianese scrive la storia: è alla fase nazionale dei playoff per la B, ora il Lecco per continuare a sognarePiancastagnaio (Siena), 7 maggio 2026 – Dopo l’eccellente traguardo dello scorso anno (secondo turno dei playoff con eliminazione per mano del... Leggi anche: Volley femminile: in palio domenica un pass per la fase nazionale. Libertas, Under 14 alla Final 4 regionale Altri aggiornamenti Si parla di: La Pianese sbarca alla fase nazionale. Domenica la rivale da battere è Lecco. La Pianese sbarca alla fase nazionale. Domenica la rivale da battere è LeccoUna società sana, forte, organizzata. Un gruppo cresciuto giorno dopo giorno, dai grandi valori umani e professionali. Ingredienti semplici, ... sport.quotidiano.net Juve Next Gen fuori dai playoff: Birindelli fa festa con la sua PianeseLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com