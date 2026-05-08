Il gruppo Smeg ha disertato i lavori della commissione attività produttive in consiglio regionale. È successo giovedì 7 maggio. La commissione era dedicata anche all'analisi della situazione di crisi de La Pavoni di San Giuliano Milanese, società considerata d'eccellenza nella produzione di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Pavoni verso il Veneto, Smeg non si presenta al confronto: Licenziamento mascherato; San Giuliano, trenta posti di lavoro a rischio. I dipendenti della Pavoni in presidio: Inaccettabile l’assenza di Smeg; Punta Marina, invasione dei pavoni: la convivenza forzata, le adozioni, i pericoli e rischi. Cosa sta succedendo; ‘Nuovo turismo’ dei pavoni a Punta Marina: Siamo qui per fotografarli. Invasione di curiosi a caccia della ruota perfetta.

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Ci vorrebbe Buzzati per narrare dei pavoni a Punta MarinaDramma, caos, lotta. Un paese in subbuglio che si è subito espresso nella netta suddivisione in due fazioni: pro Pav e no Pav. Nella Famosa invasione degli orsi in Sicilia i grossi mammiferi decisero ... ilfoglio.it

La vita in diretta. . Il verso dei pavoni che vivono a Punta Marina supera i decibel consentiti per l’orecchio umano. Lo abbiamo scoperto effettuando i rilievi fonometrici: il risultato è stato di 120 decibel, a fronte del limite consentito di 60. Sostanzialmente, dicono facebook