La paura di un' escalation violenta a Venezia

Martedì mattina, a Venezia, un cittadino tunisino di 22 anni è morto annegato nel rio di San Polo dopo essere caduto in un canale. L’uomo, identificato come Jamel Mallat, aveva un permesso di soggiorno e un’identità riconosciuta. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazioni tra residenti e autorità, che temono un possibile aumento della tensione e della violenza nella zona. La vicenda ha portato a un dibattito sulla sicurezza e sulla gestione delle aree pubbliche della città.

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Ha un'identità e un permesso di soggiorno Jamel Mallat, il cittadino tunisino 22enne che è annegato nel rio de San Polo a Venezia martedì mattina cadendo in un canale. Il nome mercoledì è stata svelato grazie all'allarme dato dai parenti che ora dicono: «È stato aggredito prima che finisse in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it AGGRESSIONE CHOC AL BAR, IL 21ENNE RESTA IN PSICHIATRIA: POSSIBILE TSO | 29/01/2026 Notizie correlate Terremoto, violenta scossa scuote l’isola: notte di pauraÈ successo tutto in poche ore, come un colpo secco che interrompe il respiro: prima il silenzio teso, poi il tremore improvviso sotto i piedi e,... Guerra in Iran, la paura del governo dopo l’escalation: le ripercussioni in ItaliaLa tensione nel Medio Oriente è esplosa in un vero e proprio conflitto militare dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’offensiva congiunta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La paura di un'escalation violenta a Venezia; Venezia, tensioni al padiglione della Russia alla Biennale: un uomo entra lanciando latte e parmigiano davanti all'ambasciatore di Mosca; Le urla, i cori, la musica: la gioia dei tifosi per il ritorno del Venezia in serie A; Venezia, barca a fuoco alla Madonna dell’orto: un ferito, paura per la colonna di fumo. Venezia, tensioni al padiglione della Russia alla Biennale: un uomo entra lanciando latte e parmigiano davanti all'ambasciatore di MoscaPortato via dalla polizia. Forze dell'ordine schierate all'esterno: contestazioni, slogan e bandiere ucraine. L'ambasciatore: piccolo incidente, non abbiamo paura ... corrieredelveneto.corriere.it Aereo sfiora tragedia su volo Venezia – Newark: colpisce palo e camion in atterraggioAttimi di paura durante l’atterraggio di un volo della United Airlines all’aeroporto di Newark Liberty International Airport. Il Boeing 767, partito da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri ... affaritaliani.it Nella Laguna di Venezia, fra Murano e Burano, inaugura la nuova sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con tre mostre e sei installazioni nel giardino, aperte al pubblico. - facebook.com facebook La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com