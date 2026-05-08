Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è a Roma per una serie di incontri ufficiali. Dopo aver visitato il Papa questa mattina, si è incontrato con la premier italiana. La visita fa parte di una serie di impegni diplomatici nel capoluogo italiano, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli incontri. Rubio rimane in città per proseguire le sue attività ufficiali.

Prosegue la missione a Roma del Segretario di Stato Usa Marco Rubio dopo la visita al Papa oggi l’incontro con la premier Giorgia Meloni. Il servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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La missione di Rubio in Italia, oggi l'incontro con la premier Meloni

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