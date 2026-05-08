La commissione del Senato ha approvato ufficialmente il riconoscimento della miniera come monumento nazionale. Questa decisione rende ufficiale il suo status e riguarda direttamente il patrimonio di Montecatini Valdicecina. La ratifica rappresenta un passo importante per la tutela del sito, che ora potrà beneficiare di maggiori interventi di conservazione e valorizzazione. La miniera di Caporciano si inserisce così tra i luoghi di rilievo della cultura italiana.

Ora è uficciale. Un traguardo storico che riscrive il futuro di Montecatini Valdicecina e proietta la miniera di Caporciano nel firmamento della cultura italiana. Dalla commissione cultura del Senato è giunto un verdetto che profuma di identità: il disegno di legge per attribuire al sito minerario il titolo di monumento nazionale è stato votato all’unanimità. Un atto politico e culturale che vede il borgo pisano fare da capofila in un percorso di valorizzazione che coinvolgerà l’intera rete mineraria della Toscana, grazie a un emendamento riformulato direttamente dal ministero della cultura. Il sindaco Francesco Auriemma ha accolto la notizia con un misto di orgoglio e profonda consapevolezza del lavoro svolto in questi mesi di intensa attività diplomatica e tecnica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La miniera è monumento nazionale. Il sì dalla commissione del Senato

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