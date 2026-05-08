La minaccia di Calzona | Allenare di nuovo il Napoli? Sfondi una porta aperta
In un’intervista a Cronache di Spogliatoio, Ciccio Calzona ha confermato il suo desiderio di tornare a sedersi sulla panchina del Napoli. L’allenatore ha dichiarato che riprendere il ruolo in questa squadra sarebbe come aprire una porta già spalancata. La sua volontà di rientrare nel club è stata espressa con chiarezza, senza ulteriori dettagli o commenti sulle circostanze.
Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Ciccio Calzona ha ribadito la sua voglia di ri-allenare il Napoli. Non è mancato un passaggio su Marek Hamsik e sulla sua avventura alla guida della Nazionale Slovacca. Le parole di Calzona. Alla domanda su un possibile ritorno sulla panchina del Napoli, lasciata a fine 2024 dopo la disastrosa annata post-terzo scudetto, Calzona non ha avuto dubbi (giustamente): “Sfondi una porta aperta” Cosa fa un ct durante l’anno? “Ho vissuto in Italia, ma abbiamo girato tantissimo l’Europa. Anzi, l’abbiamo smontata. Abbiamo visionato di persona e tramite le piattaforme di scouting quelli che ci interessavano. Arrivavano da 16 paesi diversi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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