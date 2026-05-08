la mia ricetta per rigenerare luoghi simbolo

Dieci anni alla guida della Casa dell’Energia e ora la scelta di candidarsi al consiglio comunale nella lista " Arezzo Partecipa " a sostegno di Vincenzo Ceccarelli. Fabio Mori racconta la sua idea di città. Mori, perché ha deciso di entrare in politica? "La mia è una candidatura civica. Nasce da una comunione d’intenti con Vincenzo Ceccarelli, soprattutto sui temi della sostenibilità e delle comunità energetiche. Quando era in Regione ha sostenuto leggi importanti su questi temi e ho visto la possibilità di portare in città esperienze concrete maturate in questi anni". La Casa dell’Energia viene spesso indicata come un modello virtuoso. Perché? "Perché siamo partiti da un luogo degradato, l’ex Fonderia Bastanzetti, trasformandolo in uno spazio vivo, inclusivo e sostenibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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