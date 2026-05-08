Un ex dipendente di JPMorgan Chase ha rifiutato un risarcimento di un milione di dollari offerto dalla banca per chiudere una causa legale. L’uomo ha accusato una sua superiore di averlo molestato sessualmente per diversi anni, e ha riferito di aver subito discriminazioni razziali e ritorsioni nel corso del suo impiego. La denuncia evidenzia un rapporto di sfruttamento e di vessazioni che si sarebbe protratto nel tempo.

Era lo “schiavo sessuale da ufficio” della capa. È quanto sostiene un ex banchiere di JPMorgan Chase, vittima a suo dire per anni di molestie sessuali, discriminazioni razziali e ritorsioni interne da parte di una superiore. Per questi motivi Chirayu Rana, 35 anni, ha denunciato la banca di New York. Secondo il Wall Street Journal, ha rifiutato 1 milione di dollari offerti dalla multinazionale statunitense per chiudere la controversia. Nella denuncia depositata in un tribunale dello Stato di New York, Rana accusa di aggressione sessuale reiterata Lorna Hajdini, dirigente senior della banca. L’uomo, di origini nepalesi, ha anche raccontato di aver subito insulti razzisti e pressioni professionali quando ha tentato di sottrarsi alla situazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia capa a JPMorgan mi ha molestato per anni”: ex dipendente rifiuta 1 milione di risarcimento dalla banca per chiudere la causa

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