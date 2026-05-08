La metro di Roma si colora contro gli stereotipi di genere

A Roma, fino al 24 maggio, si svolge un festival che si tiene in dieci stazioni della metropolitana, con installazioni pensate per contrastare gli stereotipi di genere. L’evento si svolge presso il Monk e mira a sensibilizzare i passeggeri su tematiche legate ai pregiudizi, utilizzando l’arte e l’allestimento visivo come strumenti di comunicazione. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città e coinvolge diversi artisti locali.

Roma diventa palcoscenico contro gli stereotipi di genere. Nella Capitale infatti fino al 24 maggio, con un festival ad hoc al Monk, sarà possibile vedere in 10 stazioni della metropolitana installazioni per contrastare i pregiudizi. L’iniziativa rientra nel progetto, avviato nel 2023, “Poster –.🔗 Leggi su Romatoday.it

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